Продуктовые рынки в Ивано-Франковске закрывают на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Ивано-Франковске закрывают на карантин продуктовые рынки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского совета.
"Продуктовые рынки в Ивано-Франковске закрывают на карантин. 14 апреля, во время оперативного совещания у мэра, начальница службы оперативного реагирования Зореслава Гелеван сообщила о жалобах франковцев относительно несоблюдения требований карантина на рынках. К сожалению, такая ситуация наблюдается по всей стране", - говорится в сообщении.
Напомним, в Минздраве заявили, что снова запрещают работу рынков из-за нарушений санитарных условий.