Продовжили серію без поразок: лідер НХЛ здобув перемогу в овертаймі над "Коламбусом"

Деталі

“Кароліна” (34-10-7) продовжила серію без поразок в основний час до 10 матчів завдяки шайбі Дугі Хемілтона за 53 секунди до кінця овертайму. Ще один гол у “Харрікейнз”, які очолюють загальну таблицю ліги, забив Тейво Теравайнен. Єдину шайбу за “Коламбус” забив Макс Домі, а Елвіс Мерзлікін зробив 31 сейв.

До вашої уваги результати інших баталій:

“Вашингтон Кепіталз” — “Піттсбург Пінгвінз” — 0:3

“Бостон Брюїнз” — “Баффало Сейбрз” — 6:2

“Детройт Ред Вінгс” — “Тампа-Бей Лайтнінг” — 1:0

“Нью-Йорк Айлендерс” — “Нью-Йорк Рейнджерс” — 3:0

“Філадельфія Флайєрс” — “Нью-Джерсі Девілз” — 1:3

“Кароліна Харрікейнз” — “Коламбус Блю Джекетс” — 2:1 (овертайм)

“Монреаль Канадієнс” — “Оттава Сенаторз” — 3:2 (овертайм)

“Торонто Мейпл Ліфс” — “Ванкувер Кенакс” — 5:1

“Колорадо Евеланш” — “Сан-Хосе Шаркс” — 4:3

“Міннесота Уайлд” — “Сент-Луїс Блюз” — 4:3 (овертайм)

“Чикаго Блекхокс” — “Флорида Пентерз” — 4:5

“Нешвілл Предаторз” — “Даллас Старз” — 1:0 (овертайм)

“Анахайм Дакс” — “Лос-Анджелес Кінгз” — 6:2

“Едмонтон Ойлерз” — “Калгарі Флеймз” — 4:1.

Доповнення

“Каролін” має 75 очок і на один бал випереджають “Вегас” на вершині турнірної таблиці.