Продовжили серію без поразок: лідер НХЛ здобув перемогу в овертаймі над "Коламбусом"

ukru
Ексклюзив
10:51 • 46554 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 80823 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 127666 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 169239 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 249726 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184337 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177548 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188437 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155178 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160284 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 108745 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 107789 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 121701 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 96916 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 111429 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 249715 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 199341 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 294480 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 289629 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 416150 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 8504 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 92196 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 97677 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 93029 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111276 перегляди
Актуальне
Продовжили серію без поразок: лідер НХЛ здобув перемогу в овертаймі над "Коламбусом"

Продовжили серію без поразок: лідер НХЛ здобув перемогу в овертаймі над "Коламбусом"

Київ • УНН

 • 14838 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. ХК “Кароліна” вийшов переможцем із протистояння регулярного чемпіонату НХЛ проти “Коламбуса”, передає УНН з посиланням на сайт ліги.

Деталі

“Кароліна” (34-10-7) продовжила серію без поразок в основний час до 10 матчів завдяки шайбі Дугі Хемілтона за 53 секунди до кінця овертайму. Ще один гол у “Харрікейнз”, які очолюють загальну таблицю ліги, забив Тейво Теравайнен. Єдину шайбу за “Коламбус” забив Макс Домі, а Елвіс Мерзлікін зробив 31 сейв.

До вашої уваги результати інших баталій:

“Вашингтон Кепіталз” — “Піттсбург Пінгвінз” — 0:3
“Бостон Брюїнз” — “Баффало Сейбрз” — 6:2
“Детройт Ред Вінгс” — “Тампа-Бей Лайтнінг” — 1:0
“Нью-Йорк Айлендерс” — “Нью-Йорк Рейнджерс” — 3:0
“Філадельфія Флайєрс” — “Нью-Джерсі Девілз” — 1:3
“Кароліна Харрікейнз” — “Коламбус Блю Джекетс” — 2:1 (овертайм)
“Монреаль Канадієнс” — “Оттава Сенаторз” — 3:2 (овертайм)
“Торонто Мейпл Ліфс” — “Ванкувер Кенакс” — 5:1
“Колорадо Евеланш” — “Сан-Хосе Шаркс” — 4:3
“Міннесота Уайлд” — “Сент-Луїс Блюз” — 4:3 (овертайм)
“Чикаго Блекхокс” — “Флорида Пентерз” — 4:5
“Нешвілл Предаторз” — “Даллас Старз” — 1:0 (овертайм)
“Анахайм Дакс” — “Лос-Анджелес Кінгз” — 6:2
“Едмонтон Ойлерз” — “Калгарі Флеймз” — 4:1.

Доповнення

“Каролін” має 75 очок і на один бал випереджають “Вегас” на вершині турнірної таблиці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами