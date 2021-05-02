Продовжили серію без поразок: лідер НХЛ здобув перемогу в овертаймі над "Коламбусом"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. ХК “Кароліна” вийшов переможцем із протистояння регулярного чемпіонату НХЛ проти “Коламбуса”, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
“Кароліна”
До вашої уваги результати інших баталій:
“Вашингтон Кепіталз” — “Піттсбург Пінгвінз” — 0:3
“Бостон Брюїнз” — “Баффало Сейбрз” — 6:2
“Детройт Ред Вінгс” — “Тампа-Бей Лайтнінг” — 1:0
“Нью-Йорк Айлендерс” — “Нью-Йорк Рейнджерс” — 3:0
“Філадельфія Флайєрс” — “Нью-Джерсі Девілз” — 1:3
“Кароліна Харрікейнз” — “Коламбус Блю Джекетс” — 2:1 (овертайм)
“Монреаль Канадієнс” — “Оттава Сенаторз” — 3:2 (овертайм)
“Торонто Мейпл Ліфс” — “Ванкувер Кенакс” — 5:1
“Колорадо Евеланш” — “Сан-Хосе Шаркс” — 4:3
“Міннесота Уайлд” — “Сент-Луїс Блюз” — 4:3 (овертайм)
“Чикаго Блекхокс” — “Флорида Пентерз” — 4:5
“Нешвілл Предаторз” — “Даллас Старз” — 1:0 (овертайм)
“Анахайм Дакс” — “Лос-Анджелес Кінгз” — 6:2
“Едмонтон Ойлерз” — “Калгарі Флеймз” — 4:1.
Доповнення
“Каролін” має 75 очок і на один бал випереджають “Вегас” на вершині турнірної таблиці.