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Продолжили серию без поражений: лидер НХЛ одержал победу в овертайме над "Коламбусом"

Киев  •  УНН

 • 14830 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. ХК “Каролина” вышел победителем из противостояния регулярного чемпионата НХЛ против “Коламбуса”, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

“Каролина” (34-10-7) продлила серию без поражений в основное время до 10 матчей благодаря шайбе Дуги Хэмилтона за 53 секунды до конца овертайма. Еще один гол у “Харрикейнз”, которые возглавляют общую таблицу лиги, забил Тейво Теравайнен. Единственную шайбу за “Коламбус” забил Макс Доме, а Элвис Мерзликин сделал 31 сэйв.

Вашему вниманию результаты других баталий:

“Вашингтон Кэпиталз” — “Питтсбург Пингвинз” — 0:3
“Бостон Брюинз” — “Баффало Сейбрз” — 6:2
“Детройт Ред Уингз” — “Тампа-Бэй Лайтнинг” — 1:0
“Нью-Йорк Айлендерс” — “Нью-Йорк Рейнджерс” — 3:0
“Филадельфия Флайерз” — “Нью-Джерси Дэвилз” — 1:3
“Каролина Харрикейнз” — “Коламбус Блю Джекетс” — 2:1 (овертайм)
“Монреаль Канадиенс” — “Оттава Сенаторз” — 3:2 (овертайм)
“Торонто Мэйпл Лифс” — “Ванкувер Кэнакс” — 5:1
“Колорадо Эвеланш” — “Сан-Хосе Шаркс” — 4:3
“Миннесота Уайлд” — “Сент-Луис Блюз” — 4:3 (овертайм)
“Чикаго Блэкхокс” — “Флорида Пентерз” — 4:5
“Нэшвилл Предаторз” — “Даллас Старз” — 1:0 (овертайм)
“Анахайм Дакс” — “Лос-Анджелес Кингз” — 6:2
“Эдмонтон Ойлерз” — “Калгари Флэймз” — 4:1.

Дополнение

“Каролин” имеет 75 очков и на один балл опережают “Вегас” на вершине турнирной таблицы.

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