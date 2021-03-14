Продовжили падіння: "Маріуполь" зазнав дев'ятої поразки в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. "Колос" вийшов переможцем із результативного протистояння із "Маріуполем" в матчі 18 туру чемпіонату України, повідомляє УНН.
Деталі
На голи Чурка (5 хв) і Костишина (29) наприкінці тайму приазовці відповіли взяття м воріт Бондаренка. Проте у другій частині поєдинку відзначилися Новак та Лисенко — 4:1.
Таким чином безвиграшна серія південців у Лізі збільшилася до семи матчів.
Відзначимо, що “Колос” на полях суперників не програє в УПЛ чотири гри поспіль.
Доповнення
В турнірній таблиці “Маріуполь” йде лише 10-м — 17 балів, а “Колос” вже 6-й — 26.