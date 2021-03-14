Продолжили падение: "Мариуполь" потерпел девятое поражение в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. "Колос" вышел победителем из результативного противостояния с "Мариуполем" в матче 18 тура чемпионата Украины, сообщает УНН.
Детали
На голы Чурко (5 мин) и Костишина (29) в конце тайма приазовцы ответили взятия м ворот Бондаренко. Однако во второй части поединка отличились Новак и Лысенко — 4:1.
Таким образом безвыигрышная серия южан в Лиге увеличилось до семи матчей.
Отметим, что “Колос” на полях соперников не проигрывает в УПЛ четыре игры подряд.
Дополнение
В турнирной таблице “Мариуполь” идет только 10-м — 17 баллов, а “Колос” уже 6-й — 26.