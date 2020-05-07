Продовження арешту кримському активісту Приходько: суд залишив вирок без змін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Суд в Росії залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою українського активіста з анексованого Криму Олега Приходько. Про це повідомив адвокат Сергій Легостов, передає УНН з посиланням на "Кримську Солідарність".
"Сьогодні відбувся розгляд в апеляційному військовому суді апеляційних скарг захисників Шейхмамбетова, Легостова, в інтересах Приходько Олега Аркадійовича на постанову Південного окружного військового суду про продовження терміну утримання під вартою на 6 місяців до 15 вересня поточного року. За підсумками розгляду скарги були залишені без задоволення, постанову суду - без змін", - сказав адвокат.
За його словами, Приходько на засіданні висловив свою позицію щодо кримінальної справи.
"Про те, що він притягується незаконно, вибухівку йому було підкинуто. І він звичайно бажає перебувати не в СІЗО, а в колі рідних і близьких", - додав Легостов.
Нагадаємо, Олега Приходько затримали співробітники ФСБ 9 жовтня 2019 року. Вони прийшли до нього додому в селі Орехово Сакського району і заявили, що будуть проводити огляд гаражів.
Про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.