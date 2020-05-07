Продолжение ареста крымском активисту Приходько: суд оставил приговор без изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Суд в России оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей украинского активиста из аннексированного Крыма Олега Приходько. Об этом сообщил адвокат Сергей Легостов, передает УНН со ссылкой на "Крымскую Солидарность".
"Сегодня состоялось рассмотрение в апелляционном военном суде апелляционных жалоб защитников Шейхмамбетова, Легостова, в интересах Приходько Олега Аркадьевича на постановление Южного окружного военного суда о продлении срока содержания под стражей на 6 месяцев до 15 сентября текущего года. По итогам рассмотрения жалобы были оставлены без удовлетворения, постановление суда - без изменений", - сказал адвокат.
По его словам, Приходько на заседании высказал свою позицию по уголовному делу.
"О том, что он привлекается незаконно, взрывчатка ему была подброшена. И конечно желает находиться не в СИЗО, а в кругу родных и близких", - добавил Легостов.
Напомним, Олега Приходько задержали сотрудники ФСБ 9 октября 2010 года. Они пришли к нему домой в селе Орехово Сакского района и заявили, что будут проводить осмотр гаражей.
О задержании проукраинского активиста сообщили 10 октября. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста в Крыму проукраинского активиста.