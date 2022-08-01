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Продовольча програма ООН планує придбати та відправити 30 тонн пшениці з України

Продовольча програма ООН планує придбати та відправити 30 тонн пшениці з України

Київ • УНН

 • 142070 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Всесвітня продовольча програма (ВПП) планує придбати, завантажити і відправити 30 тонн пшениці з України на зафрахтованому ООН судні. Про це йдеться в заяві речника Генерального секретаря ООН щодо відправлення першого торговельного судна в рамках Чорноморської ініціативи з перевезення зерна, передає УНН.

Цитата

«Всесвітня продовольча програма (ВПП) планує на першому етапі придбати, завантажити і відправити 30 тонн пшениці з України на зафрахтованому ООН судні. Більше інформації ВПП надасть найближчим часом», - йдеться в заяві.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав відправлення першого торговельного судна, яке залишило український порт Одеси.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з одеського порту.

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