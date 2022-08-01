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Продовольственная программа ООН планирует приобрести и отправить 30 тонн пшеницы из Украины

Продовольственная программа ООН планирует приобрести и отправить 30 тонн пшеницы из Украины

Киев • УНН

 • 142064 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Всемирная продовольственная программа (ВПП) планирует приобрести, загрузить и отправить 30 тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне. Об этом говорится в заявлении спикера Генерального секретаря ООН относительно отправки первого торгового судна в рамках Черноморской инициативы по перевозке зерна, передает УНН.

Цитата

«Всемирная продовольственная программа (ВПП) планирует на первом этапе приобрести, загрузить и отправить 30 тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне. Больше информации ВПП предоставит в ближайшее время», - говорится в заявлении.

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал отправление первого торгового судна, покинувшего украинский порт Одессы.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

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