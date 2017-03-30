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Продажі лотерейних квитків у Китаї в лютому зросли на чверть

Продажі лотерейних квитків у Китаї в лютому зросли на чверть

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У лютому 2017 року обсяг продажів лотерейних квитків у Китаї зріс на 25,4% порівняно з лютим минулого року, сягнувши 28,15 млрд юанів (близько 4 млрд 86 млн доларів), передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Такі дані опублікувало Міністерство фінансів КНР.

У Китаї існує два основних види лотерей: благодійні і спортивні. Обсяг продажів благодійних лотерей за минулий місяць склав 15,3 млрд юанів (близько 2 млрд 221 млн доларів) при збільшенні на 2,96 млрд юанів або 23,9%. У свою чергу, спортивні лотереї продемонстрували зростання на 2,75 млрд юанів (27,1%) - до 12,86 млрд юанів (близько 1 млрд 886 млн доларів).

У лютому зростання продажів лотерейних квитків було зафіксоване в 30 адміністративних одиницях провінційного рівня. Найбільш високий ріст спостерігався в провінціях Шаньдун, Гуандун, Хубей, Цзянсу і Чжецзян.

Як повідомляв УНН 30 березня, переможець лотереї “Мегалот” провів у столиці два дні як мільйонер.

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