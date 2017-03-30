Продажи лотерейных билетов в Китае в феврале выросли на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В феврале 2017 объем продаж лотерейных билетов в Китае вырос на 25,4% по сравнению с февралем прошлого года, достигнув 28,15 млрд юаней (около 4 млрд 86 млн долларов), передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Такие данные опубликовало Министерство финансов КНР.
В Китае существует два основных вида лотерей: благотворительные и спортивные. Объем продаж благотворительных лотерей за прошлый месяц составил 15,3 млрд юаней (около 2 млрд 221 млн долл.) при увеличении на 2,96 млрд юаней или 23,9%. В свою очередь, спортивные лотереи продемонстрировали рост на 2,75 млрд юаней (27,1%) - до 12,86 млрд юаней (около 1 млрд 886 млн долл.).
В феврале рост продаж лотерейных билетов был зафиксирован в 30 административных единицах провинциального уровня. Наиболее высокий рост наблюдался в провинциях Шаньдун, Гуандун, Хубэй, Цзянсу и Чжэцзян.
Как сообщал УНН 30 марта, победитель лотереи "Мегалот" провел в столице два дня как миллионер.