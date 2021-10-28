Проблему з медичним киснем в Одесі вирішать протягом тижня - мерія

За словами чиновника, основна проблема у нестачі кисню — ремонт на одному з підприємств — постачальників медичного газу.

“Ця непроста ситуація триватиме, доки підприємство-виробник кисню не відкриється на повну потужність. За прогнозами, питання має вирішитись протягом тижня”, — сказав Нікогосян.

Зазначимо, що у вівторок увечері закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського. 43 хворих довелося екстрено евакуювати до інших лікарень.

Критична ситуація із киснем спостерігається за межами обласного центру. За інформацією ОДА, на сьогоднішній день підприємства регіону виробляють 18 тонн кисню. Однак для регіону потрібно більше — 25 тонн на добу.