Проблему с медицинским кислородом в Одессе решат в течение недели - мерия

По словам чиновника, основная проблема в недостаче кислорода — ремонт на одном из предприятий — поставщиков медицинского газа.

“Эта непростая ситуация продлится, пока предприятие-производитель кислорода не откроется на полную мощность. По прогнозам, вопрос должен решиться в течение недели”, — сказал Никогосян.

Отметим, что во вторник вечером закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать в другие больницы.

Критическая ситуация с кислородом наблюдается за пределами областного центра. По информации ОГА на сегодняшний день предприятия региона производят 18 тонн кислорода. Однако для региона необходимо больше — 25 тонн в сутки.