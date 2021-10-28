Проблему с медицинским кислородом в Одессе решат в течение недели - мерия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Проблема с медицинским кислородом в больницах Одессы будет решена в течение недели. Об этом сообщил директор Депаратмента здравоохранения мэрии Левон Никогосян, передает УНН.
По словам чиновника, основная проблема в недостаче кислорода — ремонт на одном из предприятий — поставщиков медицинского газа.
“Эта непростая ситуация продлится, пока предприятие-производитель кислорода не откроется на полную мощность. По прогнозам, вопрос должен решиться в течение недели”, — сказал Никогосян.
Отметим, что во вторник вечером закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать в другие больницы.
Критическая ситуация с кислородом наблюдается за пределами областного центра. По информации ОГА на сегодняшний день предприятия региона производят 18 тонн кислорода. Однако для региона необходимо больше — 25 тонн в сутки.