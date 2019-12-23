Проблеми з опаленням у Світловодську: досі без тепла низка житлових будинків
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де виникли проблеми з опалювальним сезоном ще наприкінці минулого місяця, досі без тепла залишаються три житлових будинки. Про це у Facebook повідомляє Мінрегіон, передає УНН.
"У місті Світловодськ Кіровоградської області не опалюється 3 житлових будинків. Орієнтовний термін підключення – 23.12.2019", - повідомили у відомстві.
Також вказано, що станом на 23 грудня, за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, на 100% підключені до опалення 23 області та Київ.
Нагадаємо, ще 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишилися, зокрема, житлові будинки.
За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.