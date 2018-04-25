Проблеми як у нас: у Білорусі б'ють на сполох через сурогатний алкоголь

"В останні роки ми зіткнулися з проблемою того, що немає чіткої методики розрахунку споживання незареєстрованого алкоголю. Факти за даними правоохоронних органів ми бачимо, але це, звичайно, не весь незаконний алкоголь, який споживається", - наголосив медик.

Відзначається, що за фактом нелегального обороту алкогольної продукції в 2017 році в Білорусі було вилучено 319 тис. літрів спирту та спиртовмісної продукції, більше 49 тис. л лікеро-горілчаної продукції. Формули оцінки того, яку частину від всього нелегального алкоголю становить вилучене, немає. Але, за грубими оцінками, затриманий незаконний алкоголь становить приблизно 2% всього контрафактного спиртного.

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"За допомогою статистичних методів регресивного аналізу ми оцінювали рівень випадкових отруєнь алкоголем і рівень алкогольних психозів. Більш того, в 2016 році і на початку 2017 року було проведено так зване STEPS-дослідження. Тоді ми отримали об'єктивні дані, засновані на опитуваннях населення, тому нам вдалося в наприкінці 2017 року і початку 2018 року, спільно з фахівцями Белстата, розрахувати рівень незареєстрованого алкоголю в Білорусі і навіть заперечити Всесвітній організації охорони здоров'я.

Згідно з нашими підрахунками і оцінки їх експертів ВООЗ, споживання незаконного алкоголю на душу населення старше 15 років становило 1,5 л. Це в середньому за 2015-2017 роки. Наприклад, в період 2009-2011 років ВООЗ наводив дані в 3 л", - уточнив Кралько.

В Україні, тим часом, ринок контрафактного алкоголю виріс до таких розмірів, що став загрозою для країн ЄС. Про це завила Європейська комісія. За даними експертів організації, наша країна - лідер Європи за масштабами виробництва і реалізації нелегального спиртного.

При цьому, проблема контрафакту українського алкоголю в ЄС може дуже болісно вдарити по експортним позиціям легальних вітчизняних виробників горілки і вина, побоюються учасники ринку.

"На такий стан справ "закривати очі" наші європейські партнери більше не можуть. Реакцію ЄС і наміри ЄК самостійно боротися з контрафактною продукцією з України я вважаю, з одного боку, логічною. З іншого боку, це дуже "тривожний дзвінок" і для нашого ринку, і для українського уряду в цілому.

Якщо з Києва не буде своєчасної та гідної реакції, наші компанії в подальшому можуть зіткнутися з великими труднощами при експорті продукції. Мені не хочеться навіть думати про можливе закриття європейських ринків для українського алкоголю ... Але щоб цього не допустити - необхідно діяти", - прокоментувала заяву ЄК Глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.