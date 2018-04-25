Проблемы как у нас: в Беларуси бьют тревогу из-за паленого алкоголя

"В последние годы мы столкнулись с проблемой того, что нет четкой методики расчета потребления незарегистрированного алкоголя. Факты по данным правоохранительных органов мы видим, но это, конечно, не весь незаконный алкоголь, который потребляется", - подчеркнул медик.

Отмечается, что по факту нелегального оборота алкогольной продукции в 2017 году в Беларуси было изъято 319 тыс. литров спирта и спиртосодержащей продукции, более 49 тыс. л ликеро-водочной продукции. Формулы оценки того, какую часть от всего нелегального алкоголя составляет изъятое, нет. Но, по грубым оценкам, задержанный незаконный алкоголь составляет примерно 2% всего контрафактного спиртного.

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"С помощью статистических методов регрессивного анализа мы оценивали уровень случайных отравлений алкоголем и уровень алкогольных психозов. Более того, в 2016 году и начале 2017 было проведено так называемое STEPS-исследование. Тогда мы получили объективные данные, основанные на опросах населения, поэтому нам удалось в конце 2017 и начале 2018 совместно со специалистами Белстата рассчитать уровень незарегистрированного алкоголя в Беларуси и даже возразить Всемирной организации здравоохранения.

Согласно нашим подсчетам и оценке их экспертами ВОЗ, потребление незаконного алкоголя на душу населения старше 15 лет составило 1,5 л. Это в среднем за 2015-2017 годы. К примеру, в период 2009-2011 годов ВОЗ приводил данные в 3 л", - уточнил Кралько.

В Украине, тем временем, рынок контрафактного алкоголя дорос до таких размеров, что стал угрозой для стран ЕС. Об этом завила Европейская комиссия. По данным экспертов организации, наша страна – лидер Европы по масштабам производства и реализации нелегального спиртного.

При этом, проблема контрафакта украинского алкоголя в ЕС может очень болезненно ударить по экспортным позициям легальных отечественных производителей водки и вина, опасаются участники рынка.

“На такое положение дел "закрывать глаза“ наши европейские партнеры больше не могут. Реакцию ЕС и намерения ЕК самостоятельно бороться с контрафактной продукцией из Украины я считаю, с одной стороны, логичной. С другой стороны, это очень "тревожный звонок“ и для нашего рынка, и для украинского правительства в целом.

Если из Киева не последует своевременной и достойной реакции, наши компании в дальнейшем могут столкнуться с большими трудностями при экспорте продукции. Мне не хочется даже думать о возможном закрытии европейских рынков для украинского алкоголя... Но чтобы этого не допустить - необходимо действовать”, — прокомментировала заявление ЕК Глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.