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Проблема залучення інвестицій: Зеленський назвав "ключові завдання" для України на 2021 рік

Проблема залучення інвестицій: Зеленський назвав "ключові завдання" для України на 2021 рік

Київ • УНН

 • 15411 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Для України ключовим завданням на 2021 рік є забезпечення законності, підвищення довіри з боку інвесторів та захист їхніх прав. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час першої щорічної міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань у часи змін", передає кореспондент УНН.

"Протягом 2020 року Україна здійснила історичні реформи, підтримавши бізнес-спільноту: ухвалила законодавство про створення ринку землі, встановила прозорі додаткові правила, надала доступні позики для підтримки бізнесу, досягла успіху у приватизації, підписала перші концесійні угоди, ми запустили цифрову платформу "Дія" для бізнесу та громадян, що поставила Україну на один рівень з провідними країнами світу у наданні цифрових послуг та електронних паспортів і це лише початок", - розповів Зеленський.

Він розповів, що держава продовжить створювати сприятливе середовище в Україні, щоб бізнес міг інвестувати, розширюватися та відкривати нові робочі місця.

"Для нас ключовим завданням на 2021 рік є забезпечення законності, підвищення довіри з боку інвесторів та захист їхніх прав. Це також важливо у контексті продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має вирішальне значення для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні. Разом ми працюємо над успішним майбутнім України та всіх українців. Ваш успіх – це наш успіх", - сказав Президент.

Нагадаємо, голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Міжнародний валютний фонд дає кредит тільки тим країнам, які мають структурні проблеми, наразі Україна є однією з таких держав.

Як повідомлялося, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тисяч гривень, списання та відстрочку погашення податкового боргу, набули чинності з 10 грудня.

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