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Проблема високих тарифів на газ і рекордної заборгованості критична – експерт

Київ • УНН

 • 19558 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Тема високих тарифів в Україні вкрай актуальна. Особливо, якщо врахувати те, що вони штучно збільшені у два-три рази, а заборгованість по них вже сягає 81 млрд грн. Про це УНН розповів експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

Цитата:

"Це дуже актуальна тема. Тому що тарифи надумані, штучно завищені, в кілька разів щонайменше. Влітку Нафтогаз купував на європейських хабах газ за 3 грн за куб, а сьогодні продає для населення втричі дорожче – 6,99. Не зрозуміло, яка економічна обґрунтованість такої завищеної ціни. Я мовчу вже про порівняння ціни газу українського видобутку і того, як продають цей газ населенню: з усіма закрутками, прибутками максимальна ціна газу українського видобутку десь 2,5 грн за куб, а його продають за ціною 6,99. У два-три рази дорожче собівартості", - зазначив експерт.

Деталі

Павловський окремо підкреслив, що проблема значно складніша і шляхів для її розв'язання чинна влада поки що не пропонує.

"Такі величезні тарифи призводять до заборгованості. Сьогодні заборгованість досягла рекордного показника і перевищила 81 млрд грн. Уявити навіть важко, як влада збирається розв'язувати цю проблему", - зауважив він.

Доповнення

Політолог Юрій Романенко вважає, що для Президента Зеленського зараз ключовою проблемою стала тема тарифів. Це показала соціологія Українського інституту майбутнього. 

Разом із тим народний депутат Вадим Івченко днями розповів, що фракція "Батьківщина" вже майже місяць збирає підписи для позачергового засідання Верховної Ради з метою розгляду законопроекту про зменшення тарифів для населення. Серед нардепів-представників партії “Слуга народу” майже ніхто не підтримав ініціативу. Нардеп Івченко вважає, що питання тарифів першочергово має бути розглянуто Верховною Радою, адже високі тарифи також збільшують ціни й на продукти.

“Це має бути розглянуто на позачерговому засіданні. Ми ж повертаємося з регіонів, спілкуємося з людьми, з тими, хто виробляє продукти. І всі говорять про те, що ціни на енергоносії ведуть за собою здорожчення не тільки ЖКП, а й цін на продукти. У нас хоч щось виробляється зараз без світла або без газу?” — наголосив він.

Контекст

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мало знизити ціну на газ для населення до такого рівня.  Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. З квітня ціни на газ мають повернутися до ринкового рівня, тож, постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр. 

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