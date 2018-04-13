Проблема контрафакту українського алкоголю в ЄС ударить по експортним позиціям легальних виробників - Івушкіна

За її словами, допомогу Україні в питанні боротьби з нелегальним ринком алкоголю з боку західних партнерів "ми можемо тільки вітати".

Разом з тим, Івушкіна зазначила, що вітчизняні виробники лікеро-горілчаних напоїв вже не перший рік "б'ють на сполох".

"Легальне виробництво спиртних напоїв падає. За підсумками 2017 року, ми констатували скорочення обсягів офіційної горілки мінімум на 20%. Якщо подивитися на проміжок часу в три роки, то обсяги виробництва горілки впали в півтора рази.

На цьому тлі, у нас дорожчає спирт і останні шість років ростуть акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, вже не дають ніякого позитивного фіскального ефекту.

Як результат, ринок почав просто йти в тінь. І, на жаль, ніхто так і не спробував зупинити цей процес комплексними урядовими рішеннями", - пояснила вона.

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Сьогодні тіньовий алкоринок України - рекордсмен Європи. Він більший, ніж легальний сектор і сягає, за різними оцінками, від 55% до 75%, зазначила експерт.

"На такий стан справ "закривати очі" наші європейські партнери більше не можуть. Реакцію ЄС і наміри ЄК самостійно боротися з контрафактною продукцією з України я вважаю, з одного боку, логічною. З іншого боку, це дуже "тривожний дзвінок" і для нашого ринку, і для українського уряду в цілому.

Якщо з Києва не буде своєчасної та гідної реакції, то наші компанії в подальшому можуть зіткнутися з великими труднощами при експорті продукції. Мені не хочеться навіть думати про можливе закриття європейських ринків для українського алкоголю ... Але щоб цього не допустити - необхідно діяти", - сказала Івушкіна.

Вона додала, що вітчизняні виробники алкоголю будуть всіляко сприяти ЄС у формуванні "Counterfeit and Piracy watch-list" - контрольного списку "підроблених і контрафактних товарів" з України.

"Вважаю, що це може мати позитивний ефект. Однак, крім створення такого списку, важливо привести акцизну політику нашої держави в сфері алкоголю до економічно обгрунтованих ставок", - підсумувала вона.

Як писав УНН, Європейська Комісія заявила про старт масштабної кампанії по боротьбі з контрафактним алкоголем в країнах-партнерах ЄС. Європейці побоюються, що нелегальний алкоголь з України наповнить європейські країни. І для того, щоб не допустити подібного, планує офіційно опублікувати список виробників і продавців контрафакту алкогольної продукції вже в цьому році.

Також нагадаємо, що нелегальний алкоголь обходиться Україні в 12 млрд грн на рік.