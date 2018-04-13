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Проблема контрафакта украинского алкоголя в ЕС ударит по экспортным позициям легальных производителей - Ивушкина

Проблема контрафакта украинского алкоголя в ЕС ударит по экспортным позициям легальных производителей - Ивушкина

Киев  •  УНН

 • 16534 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Заявление Европейской комиссии о контрафактных потоках алкоголя в ЕС со стороны Украины — с одной стороны “очень тревожный звонок”, но с другой стороны — это ожидаемая реакция Запада на ту ситуацию, что сегодня сложилась в нашей стране. Об этом в комментарии УНН рассказала Глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

По ее словам, помощь Украине в вопросе борьбы с нелегальным рынком алкоголя со стороны западных партнеров “мы можем только приветствовать”.

Вместе с тем, Ивушкина отметила, что отечественные производители ликероводочных напитков уже не первый год “бьют тревогу”.

“Легальное производство спиртных напитков падает. По итогам 2017 года, мы констатировали сокращение объемов официальной водки минимум на 20%. Если посмотреть на промежуток времени в три года, то объемы производства водки упали в полтора раза.

На этом фоне, у нас дорожает спирт и последние шесть лет растут акцизы на алкогольную продукцию, которые, в свою очередь, уже не дают никакого положительного фискального эффекта.

Как результат, рынок начал просто уходить в тень. И, к сожалению, никто так и не попытался остановить этот процесс комплексными правительственными решениями”, — пояснила она.

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Сегодня теневой алкорынок Украины — рекордсмен Европы. Он больше, чем легальный сектор и достигает, по разным оценкам, от 55% до 75%, отметила эксперт.

“На такое положение дел "закрывать глаза“ наши европейские партнеры больше не могут. Реакцию ЕС и намерения ЕК самостоятельно бороться с контрафактной продукцией из Украины я считаю, с одной стороны, логичной. С другой стороны, это очень "тревожный звонок“ и для нашего рынка, и для украинского правительства в целом.

Если из Киева не последует своевременной и достойной реакции, наши компании в дальнейшем могут столкнуться с большими трудностями при экспорте продукции. Мне не хочется даже думать о возможном закрытии европейских рынков для украинского алкоголя... Но чтобы этого не допустить - необходимо действовать”, — сказала Ивушкина.

Она добавила, что отечественные производители алкоголя будут всячески способствовать ЕС в формировании “Counterfeit and Piracy watch-list” — контрольного списка “поддельных и контрафактных товаров” из Украины.

“Считаю, что это может иметь положительный эффект. Однако, помимо создания такого списка, важно привести акцизную политику нашего государства в сфере алкоголя к экономически обоснованным ставкам”, — подытожила она.

Как писал УНН, Европейская Комиссия заявила о старте масштабной кампании по борьбе с контрафактным алкоголем в странах-партнерах ЕС. Европейцы опасаются, что нелегальный алкоголь из Украины наводнит европейские страны. И для того, чтобы не допустить подобного, планирует официально опубликовать список производителей и продавцов контрафакта алкогольной продукции уже в этом году. 

Также напомним, что нелегальный алкоголь обходится Украине в 12 млрд грн в год. 

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