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Про відновлення залізничного сполучення через лінію зіткнення мова поки що не йде - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна поки не веде роботи щодо відновлення залізничного пасажирського сполучення через лінію зіткнення. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.

“Про залізничне сполучення поки що мова не йде, ми ведемо мови поки тільки про відкриття додаткових пунктів пропуску для гуманітарних потреб. Це доручення отримала ТКГ — тристороння контактна група, вона над цим працює. Про можливість додаткового відкриття, те саме стосується тих пунктів пропуску, які ви назвали (в Золотому, Щасті, Дьоміно-Александрівську — ред.), це треба узгодити, щоб не було зриву з того боку”, — сказав Боднар.

З його слів, з українського боку готовність до відкриття нових пунктів пропуску є.

Нагадаємо, 15 листопада на адміністративній межі Херсонщини з тимчасово окупованим Кримом розпочали роботу контрольно-пропускні пункти “Чонгар” та “Каланчак”.

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