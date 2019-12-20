О восстановлении железнодорожного сообщения через линию соприкосновения речь пока что не идет - МИД

“О железнодорожное сообщение пока речь не идет, мы ведем речи пока только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд. Это поручение получила ТКГ — трехсторонняя контактная группа, она этим занимается. О возможности дополнительного открытия, то же касается тех пунктов пропуска, которые вы назвали (в Золотом, Счастье, Демино-Александровске — ред.), это надо согласовать, чтобы не было срыва с той стороны”, — сказал Боднар.

По его словам, с украинской стороны готовность к открытию новых пунктов пропуска есть.

Напомним, 15 ноября на административной границе Херсонской области с временно оккупированным Крымом начали работу контрольно-пропускные пункты “Чонгар” и “Каланчак”.