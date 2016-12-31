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Про найкращі досягнення поліції Донеччини у 2016 році розповів В.Аброськін

Про найкращі досягнення поліції Донеччини у 2016 році розповів В.Аброськін

Київ • УНН

 • 9736 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін розповів про підсумки і досягнення року, що минає. Так, за його словами, 2016 рік став ще одним роком війни і для поліції Донеччини. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Єдиний аналітичний сервісний центр

"Для мене це одна з найважливіших подій цього року. Приклад того, коли ідея перетворюється в проект. "Розумні камери", високотехнологічне програмне забезпечення - Маріуполь і Донеччина в цілому дійсно стають одними з найбезпечніших місць України з точки зору громадського порядку. І це не дивлячись, на величезну кількість незаконної зброї, близькість лінії бойових дій, постійну військову загрозу з боку бойовиків. Але, повторюся, саме з точки зору криміногенної обстановки, у нас в рази безпечніше в порівнянні з іншими регіонами", - написав начальник ГУНП у Донецькій області.

Патрульна поліція

"Кредит довіри, який отримали наші патрульні на старті своєї роботи, був величезний. Через півроку люди як і раніше вірять і поважають, тепер уже за результати роботи", - зазначив В.Аброськін.

Бойовики і посібники "ДНР"

"Практично щодня затримуємо цю категорію осіб. Всього за поточний рік повідомлено про підозру - 595 особам, затримані - 296, оголошені в розшук - 299. Допомога в цій роботі нам надає запущений спільно з волонтерами сайт "стоп тероризм" http://stop-terror.com.ua. Наші громадяни з окупованої території постійно надсилають матеріали, які згодом використовуємо, як доказову базу щодо бойовиків "ДНР". Сам сайт містить інформацію про 4281 "діяча супердержави"", - зазначив начальник поліції Донеччини.

Особистий склад, житло і барабанщиці

За словами В.Аброськіна, за цей рік поліцейські Донеччини стали більш професійними, згуртованими і більш підготовленими. Також він зазначив, що з цього року почали активно працювати з курсантами наших профільних ВНЗ. Програма наставництва починає взаємодію з майбутніми поліцейськими з моменту отримання ними направлення на навчання. У 2016 році 112 випускників поповнили ряди поліції Донеччини.

Окрім того посадовець відмітив ансамбль барабанщиць. Ансамбль вже став візитною карткою поліції Донеччини. Щоб люди не відвикати від звичок мирного життя, щоб не забували, що, крім війни, є світ.

"Цей рік нам вдалося прожити без втрат, ми не втрачали товаришів по службі під час виконання службових обов'язків", - додав В.Аброськін.

Також чиновник зазначив, що поступово вирішується житлове питання співробітників-переселенців. За рік службове житло отримали 36 поліцейських Донеччини. Як і раніше некомплект особового складу становить близько 30%, через це діючі співробітники працюють без вихідних і в постійному посиленому варіанті несення служби.

Невдоволення судами

"Суди - сьогодні це те, що тягне назад. Не погоджуся з рішеннями місцевих судів Донеччини, коли з-під варти звільняються реальні бандити - "Людожер", "Барс", "Адвокат" тощо Війна дійсно народжує не тільки героїв, а й мерзотників. Нехай в наступному році нарешті судова реформа дійде на місця і ми перестанемо розчаровуватися в українській "феміді"", - зазначив В.Аброськін.

Діти

Також В.Аброськін відмітив і роботу з дітьми, якими "займалися, допомагали, навчали цілий рік", "ліговців ("Ліга майбутніх поліцейських", - ред.), які обирають професію поліцейського і стають відповідальними громадянами своєї держави".

"Мої хлопці з Гранітного і другокласниця Дарина з Авдіївки, яка незважаючи на бойові дії вчиться грати на скрипці - заради них варто працювати і повернути мир на нашу землю", - написав начальник поліції Донеччини.

 

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