О лучших достижениях полиции Донецкой области в 2016 году рассказал В.Аброськин

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"Для меня это одно из важнейших событий этого года. Пример того, когда идея превращается в проект." Умные камеры ", высокотехнологичное программное обеспечение - Мариуполь и Донецкая область в целом действительно становятся одними из самых безопасных мест Украины с точки зрения общественного порядка. И это несмотря на огромное количество незаконного оружия, близость линии боевых действий, постоянную военную угрозу со стороны боевиков. Но, повторюсь, именно с точки зрения криминогенной обстановки, у нас в разы безопаснее по сравнению с другими регионами ", - написал начальник ГУНП в Донецкой области .

Патрульная полиция

"Кредит доверия, который получили наши патрульные на старте своей работы, был огромен. Через полгода люди по-прежнему верят и уважают, теперь уже за результаты работы", - отметил В.Аброськин.

Боевики и пособники "ДНР"

"Практически ежедневно задерживаем эту категорию лиц. Всего за текущий год сообщено о подозрении - 595 лицам, задержаны - 296, объявлены в розыск - 299. Помощь в этой работе нам оказывает запущенный совместно с волонтерами сайт" стоп терроризм "http: // stop- terror.com.ua. Наши граждане с оккупированной территории постоянно присылают материалы, которые впоследствии используем, как доказательную базу в отношении боевиков "ДНР". Сам сайт содержит информацию о 4281 "деятеле супердержавы" ", - отметил начальник полиции Донбасса.

Личный состав, жилье и барабанщицы

По словам В.Аброськина, за этот год полицейские Донецкой области стали более профессиональными, сплоченными и более подготовленными. Также он отметил, что с этого года начали активно работать с курсантами наших профильных вузов. Программа наставничества начинает взаимодействие с будущими полицейскими с момента получения ими направления на учебу. В 2016 году 112 выпускников пополнили ряды полиции Донбасса.

Кроме того чиновник отметил ансамбль барабанщиц. Ансамбль уже стал визитной карточкой полиции Донбасса. Чтобы люди не отвыкали от привычек мирной жизни, чтобы не забывали, что, кроме войны, является мир.

"Этот год нам удалось прожить без потерь, мы не теряли сослуживцев при исполнении служебных обязанностей", - добавил В.Аброськин.

Также чиновник отметил, что постепенно решается жилищный вопрос сотрудников-переселенцев. За год служебное жилье получили 36 полицейских Донбасса. По-прежнему некомплект личного состава составляет около 30%, поэтому действующие сотрудники работают без выходных и в постоянном усиленном варианте несения службы.

Недовольство судами

"Суды - сегодня это то, что тянет назад. Не соглашусь с решениями местных судов Донецкой области, когда из-под стражи освобождаются реальные бандиты -" Людоед "," Барс "," Адвокат "и т.д. Война действительно рождает не только героев, но и мерзавцев . Пусть в следующем году наконец судебная реформа дойдет на места и мы перестанем разочаровываться в украинской "Фемиде" ", - отметил В.Аброськин.

Дети

Также В.Аброськин отметил и работу с детьми, которыми "занимались, помогали, учили целый год", "лиговцев (" Лига будущих полицейских ", - ред.), которые выбирают профессию полицейского и становятся ответственными гражданами своего государства".

"Мои парни из Гранитного и второклассница Дарья из Авдеевки, которая несмотря на боевые действия учится играть на скрипке - ради них стоит работать и вернуть мир на нашу землю", - написал начальник полиции Донбасса.