Про наслідки COVID-19 на організм ми дізнаємося тільки через півроку - інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На сьогодні рано говорити про наслідки захворювання COVID-19 для людського організму. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Наслідки - це не ускладнення. Ускладнення - це те, що виникає в гострий період хвороби, наслідки - те, що може виникати у віддалений період захворювання. Про що можна говорити, якщо гострий період захворювання... триває до трьох місяців. Тобто клінічне одужання настає набагато раніше. А ось гострі, морфологічні, патоморфологічні зміни... Тобто одужує людина досить довго", - сказала Голубовська.
Тому, з її слів, людина повинна розуміти, що вона ще деякий час вразлива, тим більше, якщо перенесла тяжке захворювання.
"А далі, наслідки ми дізнаємося тільки через півроку - чи будуть у таких людей наслідки після такого тяжкого запалення легень, наприклад, легеневі фібрози. Але цього ще ніхто не знає", - зазначила інфекціоніст.
Як повідомляв УНН, за словами Голубовської, друга хвиля епідемії коронавирусної хвороби в Україні може статися восени, і є ризики, що вона буде важче першої хвилі.