Про ліквідацію не йдеться: у Мінкульті відреагували на реорганізацію Довженко-Центру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики України Олександ Ткаченко повідомив що рішення Держкіно реорганізувати Довженко-Центр не означає, що його збираються ліквідувати. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram міністра.
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"В рішенні Держкіно щодо Довженко-Центру мова не йде про ліквідацію, а тільки про реорганізацію. Ми в будь якому випадку проти ліквідації та нехтування кіноспадщиною. Але впевнений, що роз’яснення Держкіно розставить всі крапки над "і", – написав Ткаченко.
Додамо
За словами міністра, програма будь-якої реорганізації – тепер винятково прерогатива Держкіно.
10 листопада 2021 року Кабмін ухвалив рішення №1183, згідно з яким Держкіно більше не підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України.
Нагадаємо
Сьогодні стало відомо, що Державне агентство України з питань кіно наказало реорганізувати Довженко-Центр.