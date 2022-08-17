О ликвидации речь не идет: в Минкульте отреагировали на реорганизацию Довженко-Центра

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"В решении Госкино относительно Довженко-Центра речь не идет о ликвидации, а только о реорганизации. Мы в любом случае против ликвидации и пренебрежения кинонаследием. Но уверен, что объяснение Госкино расставит все точки над "и", – написал Ткаченко.

Добавим

По словам министра, программа любой реорганизации – теперь исключительно прерогатива Госкино.

10 ноября 2021 года Кабмин принял решение №1183, согласно которому Госкино больше не подчиняется Министерству культуры и информационной политики Украины.

Напомним

Сегодня стало известно, что Государственное агентство Украины по вопросам кино приказало реорганизовать Довженко-Центр.