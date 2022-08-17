О ликвидации речь не идет: в Минкульте отреагировали на реорганизацию Довженко-Центра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что решение Госкино о реорганизации Довженко-Центра не означает, что его собираются ликвидировать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram министра.
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"В решении Госкино относительно Довженко-Центра речь не идет о ликвидации, а только о реорганизации. Мы в любом случае против ликвидации и пренебрежения кинонаследием. Но уверен, что объяснение Госкино расставит все точки над "и", – написал Ткаченко.
Добавим
По словам министра, программа любой реорганизации – теперь исключительно прерогатива Госкино.
10 ноября 2021 года Кабмин принял решение №1183, согласно которому Госкино больше не подчиняется Министерству культуры и информационной политики Украины.
Напомним
Сегодня стало известно, что Государственное агентство Украины по вопросам кино приказало реорганизовать Довженко-Центр.