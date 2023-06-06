Про демобілізацію говорити рано, війна продовжується – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рано говорити про демобілізацію, адже війна продовжується. Про це він сказав під час під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Про демобілізацію мені здається говорити рано, війна продовжується. Що стосується ротації – це відбувається, коли втомленість є у військових, і повинні бути ротаційні кроки. Все це відбувається під керівництвом Главкома та Генштабу. Я можу порушувати це питання, але вони цим займаються, і повинні цим займатися вони, і командувачі на місцях …», - сказав Зеленський.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців.