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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Про демобілізацію говорити рано, війна продовжується – Зеленський

Київ • УНН

 • 526539 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рано говорити про демобілізацію, адже війна продовжується. Про це він сказав під час під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, передає кореспондент УНН.

Про демобілізацію говорити рано, війна продовжується – Зеленський

Цитата

«Про демобілізацію мені здається говорити рано, війна продовжується. Що стосується ротації – це відбувається, коли втомленість є у військових, і повинні бути ротаційні кроки. Все це відбувається під керівництвом Главкома та Генштабу. Я можу порушувати це питання, але вони цим займаються, і повинні цим займатися вони, і командувачі на місцях …», - сказав Зеленський.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців.

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