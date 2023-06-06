О демобилизации говорить рано, война продолжается - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рано говорить о демобилизации, ведь война продолжается. Об этом он сказал во время во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста, передает корреспондент УНН.
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«О демобилизации мне кажется говорить рано, война продолжается. Что касается ротации – это происходит, когда усталость есть у военных, и должны быть ротационные шаги. Все это происходит под руководством Главкома и Генштаба. Я могу поднимать этот вопрос, но они этим занимаются, и должны этим заниматься они, и командующие на местах …», - сказал Зеленский.
Дополнение
Верховная Рада приняла за основу законопроект №9342 относительно доплат и увеличения отпусков для военнослужащих.