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Призначено в.о. голови Адміністрації морських портів Райвіса Вецкаганса

Призначено в.о. голови Адміністрації морських портів Райвіса Вецкаганса

Київ • УНН

 • 14410 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Виконуючим обов’язки голови Державного підприємства Адміністрація морських портів України Райвіса Вецкаганса. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінінфраструктури, передає УНН.

“Райвіса Вецкаганса призначено в.о. Голови ДП „АМПУ“. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян представив сьогодні, 12 січня 2016 року, в м. Одеса, нового керівника трудовому колективу підприємства”, — зазначається у повідомленні.

Під час представлення Володимир Омелян наголосив на тому, що новий очільник має повну свободу дій щодо реформування АМПУ та боротьби з корупційними схемами: “Я наполягаю на тому, що АМПУ має бути реформована та перетворена на прозоре та ефективне підприємство, яке працює на державу і відстоює державний, а не приватний інтерес. В цьому розрізі Райвіс Вецкаганс має повну свободу дій”.

В.Омелян наголосив, що зміна керівництва АМПУ — перший крок у реформуванні морської галузі.

Раніше Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури України розпочало реформу морської галузі.

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