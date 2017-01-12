Призначено в.о. голови Адміністрації морських портів Райвіса Вецкаганса
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Виконуючим обов’язки голови Державного підприємства Адміністрація морських портів України Райвіса Вецкаганса. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінінфраструктури, передає УНН.
“Райвіса Вецкаганса призначено в.о. Голови ДП „АМПУ“. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян представив сьогодні, 12 січня 2016 року, в м. Одеса, нового керівника трудовому колективу підприємства”, — зазначається у повідомленні.
Під час представлення Володимир Омелян наголосив на тому, що новий очільник має повну свободу дій щодо реформування АМПУ та боротьби з корупційними схемами: “Я наполягаю на тому, що АМПУ має бути реформована та перетворена на прозоре та ефективне підприємство, яке працює на державу і відстоює державний, а не приватний інтерес. В цьому розрізі Райвіс Вецкаганс має повну свободу дій”.
В.Омелян наголосив, що зміна керівництва АМПУ — перший крок у реформуванні морської галузі.
Раніше Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури України розпочало реформу морської галузі.