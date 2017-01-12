Назначен и.о. главы Администрации морских портов Райвис Вецкаганс
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Исполняющим обязанности председателя Государственного предприятия Администрация морских портов Украины назначен Райвис Вецкаганс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры, передает УНН.
"Райвис Вецкаганс назначен и.о. Председателя ГП "АМПУ". Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян представил сегодня, 12 января 2016 года, в г. Одесса, нового руководителя трудовому коллективу предприятия ", - отмечается в сообщении.
Во время представления Владимир Омелян отметил, что новый глава имеет полную свободу действий по реформированию АМПУ и борьбы с коррупционными схемами: "Я настаиваю на том, что АМПУ должна быть реформирована и превращена в прозрачное и эффективное предприятие, которое работает на государство и отстаивает государственный, а не частный интерес. В этом разрезе Райвис Вецкаганс имеет полную свободу действий ".
В.Омелян отметил, что смена руководства АМПУ - первый шаг в реформировании морской отрасли.
Ранее Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины начало реформу морской отрасли.