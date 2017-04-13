Призначено службову перевірку в управлінні нацполіції Миколаївщини

Як стало відомо, 12 квітня співробітниками Миколаївського управління ДВБ НП України та прокуратури Миколаївської області, за підтримки керівництва обласної поліції, затримано 36-річного керівника однієї з служб Южноукраїнського відділення поліції.

“Майора поліції, який, погрожуючи порушити права громадянина, вимагав та отримував від нього грошові кошти та цінні речі, відсторонено від виконання службових обов’язків. За результатами проведення службової перевірки буде прийнято рішення стосовно знаходження співробітника у складі Національної поліції України”, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, 12 квітня податківця у Запоріжжі затримали на хабарі.