Назначена служебная проверка в управлении нацполиции Николаевской области
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Начальником Главного управления назначено проведение служебной проверки по факту совершения неправомерных действий сотрудником, выясняются обстоятельства нарушений требований действующего законодательства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Как стало известно, 12 апреля сотрудниками Николаевского управления ДВБ НП Украины и прокуратуры Николаевской обл., при поддержке руководства областной полиции, задержан 36-летний руководитель одной из служб Южноукраинского отделения полиции.
“Майора полиции, который, угрожая нарушить права гражданина, требовал и получал от него денежные средства и ценные вещи, отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам проведения служебной проверки будет принято решение о нахождения сотрудника в составе Национальной полиции Украины ”, - отметили в полиции.
Напомним, 12 апреля налоговика в Запорожье задержали на взятке.