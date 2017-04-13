Назначена служебная проверка в управлении нацполиции Николаевской области

Как стало известно, 12 апреля сотрудниками Николаевского управления ДВБ НП Украины и прокуратуры Николаевской обл., при поддержке руководства областной полиции, задержан 36-летний руководитель одной из служб Южноукраинского отделения полиции.

“Майора полиции, который, угрожая нарушить права гражданина, требовал и получал от него денежные средства и ценные вещи, отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам проведения служебной проверки будет принято решение о нахождения сотрудника в составе Национальной полиции Украины ”, - отметили в полиции.

Напомним, 12 апреля налоговика в Запорожье задержали на взятке.