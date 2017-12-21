Призначення нового голови НБУ не буде розглядатися на сьогоднішньому засіданні - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада не буде розглядати сьогодні питання призначення нового голови Національного банку України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
"Те, що сьогодні парламент не буде розглядати нову кандидатуру на посаду голови НБУ, пояснюється тим, що немає відповідного подання з боку Президента. Згідно з Конституцією України, це питання є виключно повноваженнями Глави держави. Можу додати, що консультації проходили щодо кандидатури, але що змінилося в останній момент, мені не відомо", - повідомив О.Гончаренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 грудня 2017 року Верховна Рада України може розглянути питання відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої і призначити нового керівника Нацбанку.