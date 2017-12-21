Назначение нового главы НБУ не будет рассматриваться на сегодняшнем заседании - нардеп

"То, что сегодня парламент не станет рассматривать новую кандидатуру на пост главы НБУ, объясняется тем, что нет соответствующего представления со стороны Президента. Согласно Конституции Украины, этот вопрос является исключительно полномочиями Главы государства. Могу добавить, что консультации проходили относительно кандидатуры, но что изменилось в последний момент, мне не известно", - сообщил А.Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря 2017 года Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначить нового руководителя Нацбанка.