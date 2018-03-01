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Призначення голови НБУ не пов’язане з отриманням траншу МВФ – Смолій

Призначення голови НБУ не пов’язане з отриманням траншу МВФ – Смолій

Київ • УНН

 • 9981 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Призначення голови Національного банку України не пов’язане з продовженням співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це сьогодні сказав на прес-брифінгу перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

“Призначення голови Національного банку не пов’язане ніяк з продовженням співпраці з МВФ. Хоча такі „месиджі“ звучали, тому що інституція вже більше як 10 місяців без керівника. І безумовно, мабуть комфортніше всім нашим іноземним партнерам спілкуватися з першою особою без приставки”, — сказав Я.Смолій, відповідаючи на запитання про те, чи є передумовою для отримання чергового траншу МВФ призначення голови НБУ.

Як повідомляв УНН, Національний банк України розраховує на отримання у цьому році чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, особливо після ухвалення у першому читанні законопроекту про Антикорупційний суд.

Українські Національні Новини

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