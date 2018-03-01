Назначение главы НБУ не связано с получением транша МВФ - Смолий

"Назначение председателя Национального банка не связано никак с продолжением сотрудничества с МВФ. Хотя такие "месседжи" звучали, потому что организация уже более 10 месяцев без руководителя. И безусловно, пожалуй комфортнее всем нашим иностранным партнерам общаться с первым лицом без приставки", - сказал Я.Смолий, отвечая на вопрос о том, является ли предпосылкой для получения очередного транша МВФ назначение главы НБУ.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины рассчитывает на получение в этом году очередного транша от Международного валютного фонда, особенно после принятия в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде.