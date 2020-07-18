Призер Суперліги підписав одного з кращих бомбардирів чемпіонату Франції

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Уродженець штату Меріленд у 2013 році став гравцем “Capitol Christian Academy” і в сезоні-2013/14 став найрезультативнішим гравцем команди з показником 31,2 очка за гру. У сезоні-2014/15 був гравцем “Robert Morris University” (NCAA 1), з 2015 по 2019 був гравцем “Клемсона” (NCAA 1), а в сезоні 2018-2019 став другим за результативністю конференції ACC з показником 19,4 очка за гру, поступившись лише майбутньому першому номеру драфту НБА-2019 Зайону Вільямсону.

Примітно, що професіональну кар’єру американець розпочав у сезоні-2019/20 в топовому дивізіоні чемпіонату Франції в складі команди “Роан” і за результатом сезону став четвертим скорером ліги з показником 16,4 очка за гру.

Нагадаємо, що раніше “Прометей” підписав колишнього гравця чемпіонату НБА.