Колишній баскетболіст НБА повернувся до українського чемпіонату

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КИЇВ. 10 липня. УНН. БК “Прометей” з Кам’янського повернув до України колишнього американського форварда київського “Будівельника” Ді Джея Стефенса, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

“Тренерський штаб „Прометея“ і наші агенти підписали контракт з одним з кращих гравців Європи. Баскетболіст з великим досвідом, добре знайомий українському вболівальнику по сезону 2016−2017, в якому виступав за київський „Будівельник“ і в складі якого став чемпіоном української Суперліги”, — сказано у повідомленні клубного сайту.

У складі “Будівельника” Стефенс виборов титул чемпіона України сезону-2016/17. Тоді американець зіграв 18 матчів за киян. У середньому набирав 13,1 очка, 5,9 підбирання, 1,6 передачі за поєдинок.

Останніх два сезони американець провів у складі французького “Ле Ману”, з яким завоював звання чемпіона французької першості, а в сезоні-2018 став кращим гравцем Франції.

Зауважимо, що Стефенс володар одного з найвищих показників вертикального стрибка в світі. Свого часу гравець мав дворічний контракт з командою НБА — “Мемфіс Гріззліс”.

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