Бывший баскетболист НБА вернулся в украинский чемпионат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. БК “Прометей” из Каменского вернул в Украину бывшего американского форварда киевского “Будивельника” Ди Джея Стивенса, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
“Тренерский штаб „Прометея“ и наши агенты подписали контракт с одним из лучших игроков Европы. Баскетболист с большим опытом, хорошо знакомый украинскому болельщику по сезону 2016-2017, в котором выступал за киевский „Будивельник“ и в составе которого стал чемпионом украинской Суперлиги”, — говорится в сообщении клубного сайта.
В составе “Будивельника” Стефенс завоевал титул чемпиона Украины сезона-2016/17. Тогда американец сыграл 18 матчей киевлян. В среднем набирал 13,1 очка, 5,9 подбора, 1,6 передачи за поединок.
Последние два сезона американец провел в составе французского “Ле Мана”, с которым завоевал звание чемпиона французского первенства, а в сезоне-2018 стал лучшим игроком Франции.
Заметим, что Стивенс обладатель одного из самых высоких показателей вертикального прыжка в мире. В свое время игрок должен двухлетний контракт с командой НБА — “Мемфис Гриззлис”.