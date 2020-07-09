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Бывший баскетболист НБА вернулся в украинский чемпионат

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КИЕВ. 10 июля. УНН. БК “Прометей” из Каменского вернул в Украину бывшего американского форварда киевского “Будивельника” Ди Джея Стивенса, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

“Тренерский штаб „Прометея“ и наши агенты подписали контракт с одним из лучших игроков Европы. Баскетболист с большим опытом, хорошо знакомый украинскому болельщику по сезону 2016-2017, в котором выступал за киевский „Будивельник“ и в составе которого стал чемпионом украинской Суперлиги”, — говорится в сообщении клубного сайта.

В составе “Будивельника” Стефенс завоевал титул чемпиона Украины сезона-2016/17. Тогда американец сыграл 18 матчей киевлян. В среднем набирал 13,1 очка, 5,9 подбора, 1,6 передачи за поединок.

Последние два сезона американец провел в составе французского “Ле Мана”, с которым завоевал звание чемпиона французского первенства, а в сезоне-2018 стал лучшим игроком Франции.

Заметим, что Стивенс обладатель одного из самых высоких показателей вертикального прыжка в мире. В свое время игрок должен двухлетний контракт с командой НБА — “Мемфис Гриззлис”.

Украинские Национальные Новости

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