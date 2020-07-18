Призер Суперлиги подписал одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 86216 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106416 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111298 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 140755 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113134 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135424 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102891 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102681 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104939 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Призер Суперлиги подписал одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. БК “Прометей” завершил формирование состава мужской команды клуба на новый сезон подписанием соглашения с 25-летним американским защитником Маркизом Ридом. Об этом передает УНН со ссылкой на ФБУ.

О сроках и других деталях сделки информация отсутствует.

Уроженец штата Мэриленд в 2013 году стал игроком “Capitol Christian Academy” и в сезоне 2013/14 стал самым результативным игроком команды с показателем 31,2 очка за игру. В сезоне 2014/15 был игроком “Robert Morris University” (NCAA 1), с 2015 по 2019 был игроком “Клемсона” (NCAA 1), а в сезоне 2018-2019 стал вторым по результативности конференции ACC с показателем 19,4 очка за игру, уступив лишь будущему первому номеру драфта НБА-2019 Зайону Вильямсону.

Примечательно, что профессиональную карьеру американец начал в сезоне-2019/20 в топовом дивизионе чемпионата Франции в составе команды “Роан” и по результатам сезона стал четвертым скорером лиги с показателем 16,4 очка за игру.

Напомним, что ранее “Прометей” подписал бывшего игрока чемпионата НБА.

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