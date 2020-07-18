Призер Суперлиги подписал одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. БК “Прометей” завершил формирование состава мужской команды клуба на новый сезон подписанием соглашения с 25-летним американским защитником Маркизом Ридом. Об этом передает УНН со ссылкой на ФБУ.
О сроках и других деталях сделки информация отсутствует.
Уроженец штата Мэриленд в 2013 году стал игроком “Capitol Christian Academy” и в сезоне 2013/14 стал самым результативным игроком команды с показателем 31,2 очка за игру. В сезоне 2014/15 был игроком “Robert Morris University” (NCAA 1), с 2015 по 2019 был игроком “Клемсона” (NCAA 1), а в сезоне 2018-2019 стал вторым по результативности конференции ACC с показателем 19,4 очка за игру, уступив лишь будущему первому номеру драфта НБА-2019 Зайону Вильямсону.
Примечательно, что профессиональную карьеру американец начал в сезоне-2019/20 в топовом дивизионе чемпионата Франции в составе команды “Роан” и по результатам сезона стал четвертым скорером лиги с показателем 16,4 очка за игру.
Напомним, что ранее “Прометей” подписал бывшего игрока чемпионата НБА.