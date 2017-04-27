Правоохоронці прийшли з обшуком до голови Київської облради
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокуратура разом із співробітниками Служби безпеки України проводить обшуки у голови Київської обласної ради Ганни Старикової. Про це стало відомо УНН з власних джерел.
За інформацією співрозмовника агентства, прокуратура разом зі співробітниками СБУ проводить обшуки у голови Київської облради.
Обшуки відбуваються у межах затримання голови екологічної комісії Київської облради.
Нагадаємо, 27 квітня прокуратура Києва затримала на хабарництві голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради.