Правоохоронці прийшли з обшуком до голови Київської облради

За інформацією співрозмовника агентства, прокуратура разом зі співробітниками СБУ проводить обшуки у голови Київської облради.

Обшуки відбуваються у межах затримання голови екологічної комісії Київської облради.

Нагадаємо, 27 квітня прокуратура Києва затримала на хабарництві голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради.