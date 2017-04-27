Правоохранители пришли с обыском к голове Киевского облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прокуратура вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проводит обыски у председателя Киевского областного совета Анны Стариковой. Об этом стало известно УНН из собственных источников.
По информации собеседника агентства, прокуратура совместно с сотрудниками СБУ проводит обыски у председателя Киевского облсовета.
Обыски проходят в рамках задержания председателя экологической комиссии Киевского облсовета.
Напомним, 27 апреля прокуратура Киева задержала на взяточничестве голову постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета.