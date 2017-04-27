Правоохранители пришли с обыском к голове Киевского облсовета

По информации собеседника агентства, прокуратура совместно с сотрудниками СБУ проводит обыски у председателя Киевского облсовета.

Обыски проходят в рамках задержания председателя экологической комиссии Киевского облсовета.

Напомним, 27 апреля прокуратура Киева задержала на взяточничестве голову постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета.