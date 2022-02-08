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Приїхав по пенсію: на Луганщині затримали одного з ватажків бойовиків "Казачья национальная гвардия"

Приїхав по пенсію: на Луганщині затримали одного з ватажків бойовиків "Казачья национальная гвардия"

Київ • УНН

 • 16335 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Луганщині затримали одного із ватажків незаконного збройного формування бойовиків «Казачья национальная гвардия». Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Цитата

“... співробітники контррозвідки затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків ОРДЛО. Зловмисник тікав від своїх ватажків на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, затриманим є мешканець Антрацитівського району, який у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили заступником ватажка одного з угруповань так званої “Казачьей национальной гвардии”.

Встановлено, що його “підрозділ” брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Краснодонського (нині Сорокинський) і Антрацитівського районів Луганщини.

Згодом він покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість “грошового утримання” видавали підлеглим продукти харчування. Потім тривалий час переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Нагадаємо

На Донеччині затримали агентку РФ, яка передавала ворогу дані про сили та засоби ЗСУ.

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