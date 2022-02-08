Приехал за пенсией: в Луганской области задержали одного из главарей боевиков "Казачья национальная гвардия"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Луганской области задержали одного из главарей незаконного вооруженного формирования боевиков "Казачья национальная гвардия". Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
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"... сотрудники контрразведки задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков ОРДЛО. Злоумышленник бежал от своих главарей на подконтрольную украинской власти территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, задержанным является житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили заместителем главаря одной из группировок так называемой "Казачьей национальной гвардии".
Установлено, что его "подразделение" принимало активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Краснодонского (ныне Сорокинский) и Антрацитовского районов Луганской области.
Впоследствии он покинул ряды боевиков из-за конфликта с главарями, которые вместо "денежного содержания" выдавали подчиненным продукты питания. Затем длительное время скрывался на временно неподконтрольной украинской власти территории региона.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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