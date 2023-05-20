"Приїдь і подивись": медведєв "запросив" Маска у Бахмут
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв вирішив покликати американського бізнесмена Ілона Маска у Бахмут, передає УНН.
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медведєв згадав про переписку піврічної давнини з Маском щодо Бахмуту. У жовтні 2022 року американський бізнесмен саме цікавився, що там у Бахмуті.
"Приїзди і подивись сам", - написав медведєв 20 травня.
Ймовірно, "запрошення" стало наслідком заяви ватажка пвк "вагнер" про нібито "повне взяття Бахмуту".
Додамо, що у Міноборони спростували заяви найманів і додали, що захисники тримають оборону.