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"Приїдь і подивись": медведєв "запросив" Маска у Бахмут

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв вирішив покликати американського бізнесмена Ілона Маска у Бахмут, передає УНН.

Деталі

медведєв згадав про переписку піврічної давнини з Маском щодо Бахмуту. У жовтні 2022 року американський бізнесмен саме цікавився, що там у Бахмуті.

"Приїзди і подивись сам", - написав медведєв 20 травня.

Ймовірно, "запрошення" стало наслідком заяви ватажка пвк "вагнер" про нібито "повне взяття Бахмуту".

Додамо, що у Міноборони спростували заяви найманів і додали, що захисники тримають оборону.

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