"Приезжай и посмотри": медведев "пригласил" Маска в Бахмут
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев решил позвать американского бизнесмена Илона Маска в Бахмут, передает УНН.
Детали
медведев вспомнил о переписке полугодовой давности с Маском о Бахмуте. В октябре 2022 года американский бизнесмен как раз интересовался, что там в Бахмуте.
"Приезжай и посмотри сам", - написал медведев 20 мая.
Вероятно, "приглашение" стало следствием заявления главаря пвк "вагнер" о якобы "полном взятии Бахмута".
Добавим, что в Минобороны опровергли заявления наемников и добавили, что защитники держат оборону.