"Приезжай и посмотри": медведев "пригласил" Маска в Бахмут

Детали

медведев вспомнил о переписке полугодовой давности с Маском о Бахмуте. В октябре 2022 года американский бизнесмен как раз интересовался, что там в Бахмуте.

"Приезжай и посмотри сам", - написал медведев 20 мая.

Вероятно, "приглашение" стало следствием заявления главаря пвк "вагнер" о якобы "полном взятии Бахмута".

Добавим, что в Минобороны опровергли заявления наемников и добавили, что защитники держат оборону.