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13 марта, 19:26 • 45976 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103827 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107143 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107348 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101499 просмотра

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13 марта, 10:29 • 94436 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110139 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Приезжай и посмотри": медведев "пригласил" Маска в Бахмут

"Приезжай и посмотри": медведев "пригласил" Маска в Бахмут

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев решил позвать американского бизнесмена Илона Маска в Бахмут, передает УНН.

Детали

медведев вспомнил о переписке полугодовой давности с Маском о Бахмуте. В октябре 2022 года американский бизнесмен как раз интересовался, что там в Бахмуте.

"Приезжай и посмотри сам", - написал медведев 20 мая.

Вероятно, "приглашение" стало следствием заявления главаря пвк "вагнер" о якобы "полном взятии Бахмута".

Добавим, что в Минобороны опровергли заявления наемников и добавили, что защитники держат оборону.

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