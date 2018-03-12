Приєднання України до енергосоюзу планують обговорити на найближчому саміті "Україна-ЄС"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Можливість приєднання України до енергетичного союзу ЄС планують обговорити на найближчому саміті "Україна - ЄС". Про це сказав Президент України Петро Порошенко сьогодні на спільному брифінгу з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні у Києві, передає кореспондент УНН.
“Ми не могли оминути нашою увагою необхідність співпраці і в енергетичній безпеці між Україною і Європейським союзом, особливо у зв’язку з останніми цинічними діями з боку російського „Газпрому“”, — сказав він.
За словами Президента, Україна і ЄС мають зробити надзвичайно важливі висновки з цієї “газової кризи”.
“Росія є ненадійним постачальником, і лише об’єднані дії України і Європейського союзу зможуть забезпечити енергетичну безпеку як України, так і ЄС. І під час найближчого саміту ми також збираємось обговорити секторальні напрямки співпраці і можливість приєднання України до енергетичного союзу, і інші форми співпраці, по яким уже за розпорядженням президента Єврокомісії розпочалась відповідна робота”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Могеріні заявила, що Євросоюз очікує від російського ПАТ "Газпром" повного виконання своїх договірних зобов'язань.