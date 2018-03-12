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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39178 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54410 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57934 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102206 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93327 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103698 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 110718 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Присоединение Украины к энергосоюзу планируют обсудить на ближайшем саммите "Украина-ЕС"

Присоединение Украины к энергосоюзу планируют обсудить на ближайшем саммите "Украина-ЕС"

Киев  •  УНН

 • 5417 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Возможность присоединения Украины к энергетическому союзу ЕС планируют обсудить на ближайшем саммите "Украина - ЕС". Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко сегодня на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Мы не могли обойти вниманием необходимость сотрудничества и в энергетической безопасности между Украиной и Европейским союзом, особенно в связи с последними циничными действиями со стороны российского „Газпрома“”, — сказал он.

По словам Президента, Украина и ЕС должны сделать очень важные выводы из этой “газового кризиса”.

“Россия является ненадежным поставщиком, и только объединенные действия Украины и Европейского союза смогут обеспечить энергетическую безопасность как Украины, так и ЕС. И во время ближайшего саммита мы также собираемся обсудить секторальные направления сотрудничества и возможность присоединения Украины к энергетическому союзу, и другие формы сотрудничества, по которым уже по распоряжению президента Еврокомиссии началась соответствующая работа”, - отметил он.

Как сообщал УНН, Могерини заявила, что Евросоюз ожидает от российского ОАО “Газпром” полного выполнения своих договорных обязательств.

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