Присоединение Украины к энергосоюзу планируют обсудить на ближайшем саммите "Украина-ЕС"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Возможность присоединения Украины к энергетическому союзу ЕС планируют обсудить на ближайшем саммите "Украина - ЕС". Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко сегодня на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Мы не могли обойти вниманием необходимость сотрудничества и в энергетической безопасности между Украиной и Европейским союзом, особенно в связи с последними циничными действиями со стороны российского „Газпрома“”, — сказал он.
По словам Президента, Украина и ЕС должны сделать очень важные выводы из этой “газового кризиса”.
“Россия является ненадежным поставщиком, и только объединенные действия Украины и Европейского союза смогут обеспечить энергетическую безопасность как Украины, так и ЕС. И во время ближайшего саммита мы также собираемся обсудить секторальные направления сотрудничества и возможность присоединения Украины к энергетическому союзу, и другие формы сотрудничества, по которым уже по распоряжению президента Еврокомиссии началась соответствующая работа”, - отметил он.
Как сообщал УНН, Могерини заявила, что Евросоюз ожидает от российского ОАО “Газпром” полного выполнения своих договорных обязательств.