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Привласнення президентом “Аркади” 50 млн гривень: повідомлено про підозру ще 3 особам

Київ • УНН

 • 13589 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У справі щодо привласнення президентом АТ АКБ “Аркада” 50 млн гривень повідомлено про підозру ще трьом особам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Привласнення президентом “Аркади” 50 млн гривень: повідомлено про підозру ще 3 особам

“...повідомлено про підозру 3 особам у сприянні привласненню президентом АТ АКБ „Аркада“ грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів „Еврика“ та „Патріотика“ (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ АКБ “Аркада” та “підконтрольною” комерційною структурою укладено кредитний договір на 50 млн гривень, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче обладнання.

“Таким чином президент АТ АКБ „Аркада“, вступивши у змову з власником та керівниками комерційних підприємств, заволоділи вказаними коштами банку, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних підприємств із подальшим виведенням через придбання „сміттєвих“ цінних паперів”, — йдеться у повідомленні.

Так, внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, АТ АКБ “Аркада” як Управителю фонду будівництва “Патріотика” та “Еврика” завдано збитків на суму 50 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ “Аркада” вже понад 70 млн грн.

Як повідомлялося, Національний банк України 24 вересня вирішив відкликати ліцензію та розпочати ліквідацію АТ АКБ “Аркада”.

Також повідомлялося, що Президенту банку “Аркада” суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці через підозру у привласненні 50 млн грн вкладів банку. 

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